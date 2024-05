Witte rook bij PVV, VVD, NSC en BBB: ultrarechts kabinet 'kan niet meer fout gaan'

Nederland lijkt zich te kunnen opmaken voor een ultrarechts kabinet. Direct na een laatste marathonoverleg lieten de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB dinsdagnacht weten dat de meeste hobbels zijn gladgestreken en dat een coalitievorming meer fout kan gaan. RTL Nieuws meldde dinsdagavond al dat Telegraaf-columnist Ronald Plasterk in beeld is als premierskandidaat.

Lange tijd leek de grootste onzekere factor het NSC van Pieter Omtzigt te zijn. De oud-CDA’er had van meet af aan de grootste moeite met een samenwerking met de extreemrechtse PVV, omdat de rechtsstaat niet in goede handen is bij Geert Wilders. Hoewel er op dat vlak geen enkele geruststellende wijziging in het doen en laten van Wilders is, lijkt Omtzigt nu toch ook om te zijn. Naar eigen zeggen omdat “het land […] een nieuwe regering nodig” heeft. Overigens liet VVD-leider en demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz zien dat diezelfde rechtsstaat ook bij haar niet veilig is door op X het startsein te geven voor een agressieve haatcampagne tegen bekroond journalist Tim Hofman.