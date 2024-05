Minister van Justitie Dilan Yesilgöz start hetze tegen Tim Hofman Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 587 keer bekeken • bewaren

Het ultrarechtse kabinet is nog niet rond maar een van de steunpilaren, VVD-leider Dilan Yesilgöz, geeft al een voorproefje van wat het land te wachten staat. In de traditie van Oost-Europese autocraten en types als de Turkse heerser Erdogan, opent ze de aanval op journalisten. In dit geval BNNVARA-medewerker Tim Hofman. Yesilgöz is ook minister van Justitie & Veiligheid en dat maakt de zaak nog ernstiger omdat Hofman recent op een haar na ontsnapte aan een politiek gemotiveerde moordaanslag.

Hofman deed, zoals gebruikelijk voor zijn programma BOOS waarin hij misstanden aan de kaak stelt, via sociale media een oproep aan getuigen van buitensporig politiegeweld tegen de protesterende studenten: "als je mishandeld bent door een agent tijdens een demonstratie, meld je bij ons: boos@bnnvara.nl. en als je beelden hebt (van jezelf of iemand anders): stuur deze ook naar ons!"

Via X, voorheen Twitter, gebruikte Yesilgöz de tweet om zijn oproep te verdraaien en vervolgens haar afkeuring duidelijk te maken: "Wil je alleen beelden van agenten die ingrijpen bij rellen, nadat de relschoppers meerdere malen gesommeerd waren weg te gaan, of ook van relschoppers die journalisten het werk onmogelijk maken, de Joodse gemeenschap belagen, met stenen en ammoniak naar agenten smijten en spullen en gebouwen sloopten, Tim? En kunnen we mensen dan niet beter vragen dat te melden bij instanties die daar voor zijn? NB, als agenten iets niet goed zouden hebben gedaan, zullen we dat uiteraard onderzoeken en daar naar handelen." Die tweet haalde inmiddels 2,1 miljoen weergaven.

Hofman reageerde daarop met: "ik weet dat jullie het hier allemaal prachtig vinden, maar dit is dus wel een minister van Justitie en Veiligheid (!) die mij hier als journalist (wiens leven echt niet altijd even veilig is) op het schavot plaatst vanwege het stellen van een vraag. meer niet. ik stelde een vraag. dat kun je een vervelende vraag vinden, of slecht getimed, of anderszins. kan allemaal, en jullie laten me dat veelvuldig weten. mag ook, want leve het vrije woord! maar de vrouw die evengoed míjn veiligheid dient te waarborgen, legitimeert nu eerder de horde aan intimidaties die mijn kant op komt."