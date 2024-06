Wilders naar Brussel om extreemrechts Europees monsterverbond te smeden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 301 keer bekeken • bewaren

PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag met andere extreemrechtse Europese kopstukken hun samenwerking besproken in het Europees Parlement. Dat meldt ANP. Bij de Europese verkiezingen hebben veel rechtsextremistische partijen winst geboekt, die ze nu in invloed willen omzetten. Wilders sprak in Brussel onder andere met Marine Le Pen van het Franse Rassemblement National.

De partij van Le Pen is al jaren een van de pijlers onder de extreemrechtse ID-fractie in het Europees Parlement. De afgelopen jaren was de eenmanspartij van Geert Wilders niet vertegenwoordigd, omdat de enige PVV'er die na de vorige Europese verkiezingen naar Brussel mocht, even later overstapte naar de fascistische complotpartij Forum voor Democratie.

Le Pen zoekt al langer contact met xenofobe handlangers, waaronder de Italiaanse premier Giorgia Meloni, in de hoop samen één grote extreemrechtse 'superfractie' te beginnen. Ook de PVV heeft daar oren naar.

De extreemrechtse leiders, met ook Matteo Salvini van de Italiaanse Lega en de ronduit racistische Vlaams Belang-leider Tom Van Grieken, hopen "alle centrumrechtse krachten te verenigen in een duidelijk verzet tegen links". Dat liet de Lega na afloop weten. De ID-groep gaat volgens Lega verder met de vertrouwde leden, met zes PVV-Europarlementariërs en versterking van de Portugese geestverwanten van Chega. Het Duitse AfD, dat vlak voor de verkiezingen uit de ID-groep werd verbannen omdat ze zelfs voor extreemrechts te extremistisch was, wil ook graag weer aansluiten.