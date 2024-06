Dit zijn de extreemrechtse Vlaamse beste vrienden van Geert Wilders: 'Hét probleem is de verbruining' Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 86 keer bekeken • bewaren

Zaterdag hield PVV-leider Geert Wilders een toespraak bij de slotbijeenkomst van de Europese verkiezingscampagne van Vlaams Belang, zijn jarenlange partner op de extreemrechtse flank in de Lage Landen. Ook de Belgische krant De Standaard bezocht bijeenkomsten van Vlaams Belang, maar dan incognito. Zich onbespied wanend, laten de Vlaams Belangers er geen gras over groeien wat ze écht vinden.

“Goedemorgen, helden van het Vlaams Belang”, begroette Wilders zijn toehoorders, zo meldt de Telegraaf: “Wat is het geweldig om weer in Vlaanderen te zijn, want hier voel ik me thuis.” Dat hij zich er thuis voelt, is gezien de denkbeelden van zijn publiek niet verrassend te noemen. Het zijn de geluiden die ook bij PVV-stemmers te horen zijn.

De Standaard schrijft dat een oudere man, naar eigen zeggen “al jaren” lid van Vlaams Belang, van de partij wil weten wat nu eigenlijk de LHBTQI+-standpunten zijn. Hij is namelijk zelf met een man getrouwd, maar hoorde partijvoorzitter Tom van Grieken in het programma De zevende dag zeggen dat Vlaams Belang “alleen opkomt voor heteroseksuelen”. Ook bekent dat man dat hij “als een stuk vuil” bekeken wordt bij bijeenkomsten van Vlaams Belang. Volgens de lokale voorzitter wordt het beeld van Vlaams Belang als een anti-LHBTQ-partij verdraaid door “linkse” media als de VRT en zijn het “niet de brave Johannesen die homo’s en lesbiennes neerkloppen”, maar ligt het probleem bij de islamitische inwoners van Molenbeek, “dat is het nest van de homofobie”.

Over moslims hebben de Vlaams Belangers sowieso een hoop te melden, niets daarvan goed. Zo heeft Brent Van de Winckel, voorzitter van de VBJongeren en vicepreses van de extreemrechtse Nationalistische Studentenvereniging, dat Vlamingen te veel belasting betalen “zodat Fatima zeven kinderen kan krijgen, omdat ze genoeg kindergeld krijgt om niet te moeten werken”. Bij andere bijeenkomsten wordt verkondigd dat Vlaanderen wordt “geterroriseerd, gekoloniseerd en vernederd”. En dat is volgens de VB’ers dan weer het gevolg van de “omvolking” en van het “kiesvee dat wordt geïmporteerd door de socialisten”. Er wordt gesproken over de “massale misdaad” en de “aanrandingen” in Vlaanderen, over de “verkrachtingsgolf door illegalen”. Andere benamingen die rondgaan, onder meer uit de mond van Tom van Grieken zelf: “importcrapuul”, “beesten” en de “huisdieren” van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Kortrijk, Open VLD).

Geert Wilders doet het ook goed als gespreksonderwerp op de Vlaams Belang-bijeenkomsten. Zo noemen de kopstukken van die partij het inspirerend dat Wilders nu in Nederland in het centrum van de macht zit. Dat ziet Vlaams Belang ook wel zitten, onder meer om de “immigratietsunami” te keren. Frédéric Erens, een extreemrechts kopstuk binnen de partij die zijn politieke carrière ooit begon bij het Front National en van meet af aan betrokken was bij het Vlaams Blok, merkt op een gegeven moment op dat er geen pers aanwezig is en er dus vrijuit gesproken kan worden. “Hét probleem is inderdaad de verbruining,” zegt hij dan, en: “We moeten daar héél hard iets aan doen.”