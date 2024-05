Roekeloze Yesilgöz brengt Europese positie VVD en liberale eenheid in gevaar Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 466 keer bekeken • bewaren

Het is zeer de vraag of de VVD na de Europese verkiezingen van 6 juni nog wel deel uit mogen maken van de lilberale fractie in het parlement. Liberale leiders in andere landen hebben grote moeite met de door Yesilgöz ingezette koers om ultrarechts regeermacht te geven. Onder hen Valérie Hayer die namens Renaissance, de partij van de Franse president Macron, de Europese liberale fractie voorzit.

"Het is zwaar om te zien dat een ­liberale partij deze gevaarlijke, illiberale vergissing begaat", schreef Guy Verhofstadt op X. Valérie Hayer, de Franse fractieleidster van Renew in het Europees Parlement én een van de drie liberale topkandidaten, noemde de "compromittering" van de VVD met uiterst rechts onaanvaardbaar. "De PVV is gekant tegen alles waar wij voor staan inzake waarden, de rechtsstaat, de economie, het klimaat en natuurlijk Europa. ­Samenwerken met zo'n partij betekent dat men zich buiten onze waarden zet."

De liberale partijen in andere Europese landen waarschuwen kiezers juist voor het gevaar van samenwerken met antidemocratische types als Wilders:

De Europese liberalen werpen zich ook op als verdedigers van de verworven vrijheden en rechten die steeds meer onder druk komen in EU-lidstaten: "Overal waar uiterst rechts in de buurt van de macht kwam, lagen die rechten onder vuur - vooral vrouwenrechten." Op 8 mei, Europa-dag, ondertekenden ze samen met de sociaaldemocraten, Groenen en uiterst links een verklaring om "nooit samen te werken of een coalitie te vormen met uiterst rechts en radicale partijen", noch op nationaal noch op Europees niveau. Ze wilden zo druk zetten op de EVP en Ursula von der Leyen, die een grote kans maakt om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de Europese Commissie.