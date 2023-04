Wilde beer doodt jogger in Italiaans bos, nabestaanden klagen overheid aan Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 148 keer bekeken • bewaren

De nabestaanden van een man die eerder deze week in Noord-Italiê werd gedood door een wilde beer, klagen de staat aan. De aanklacht richt zich tegen het natuurbeschermingsprogramma Life Ursus dat begin deze eeuw van start ging om de beren in het gebied voor uitsterven te behoeden. Inmiddels leven er weer zo'n 100 exemplaren in de bergen van de provincie Trento in Zuid-Tirol.

De 26-jarige Andrea Papi kwam om het leven tijdens een rondje joggen door de bossen rond het bergdorp Caldes. Autopsie heeft inmiddels uitgewezen dat hij is gedood door een beer. In het gebied werd vorige maand ook al een wandelaar aangevallen. Daarnaast heeft het vee het te verduren. Op 19 maart werd in het dorp nog een schaap gedood door een beer. Volgens bewoners was het slechts een kwestie van wachten totdat er een dode onder mensen viel.

De nabestaanden willen dat er een einde komt aan het beschermingsprogramma en richten hun aanklacht er op dat het is ingevoerd zonder referendum onder de plaatselijke bevolking, meldt persbureau ANSA. Organisaties voor natuurbescherming en dierenrechten op hun beurt zijn ook boos op de provincie omdat de overheid de bewuste beer wil elimineren. Legambiente bijvoorbeeld plaatst de aanval in perspectief en stelt dat het voor het eerst in 150 jaar is dat er iemand in Italië wordt gedood door een beer. De organisatie vreest een heksenjacht tegen de diersoort.

Twee jaar geleden werd in Slowakije een wandelaar doodgebeten door een beer.