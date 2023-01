Jongen (12) wordt achtervolgd door beer maar blijft ijzig kalm

26 mei 2020 - 17:25

Sorry, maar ik hoop echt niet dat we straks na de wolf ook nog beren krijgen in Nederland. Stop alsjeblieft met die ongein zou ik zeggen. In de prehistorie waren mensen prooidieren, is het de bedoeling dat we dat weer worden? Je kunt dan ook niet meer fietsen in de provincie bijvoorbeeld, het internet staat vol met filmpjes over mensen die achterna gezeten worden door beren.