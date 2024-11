Welkom in het Idioceen: Trump vernoemt nieuw anti-overheidsdepartement naar cryptomunt Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 331 keer bekeken • bewaren

Donald Trump wil een nieuw agentschap oprichten dat de overheid grotendeels moet ontmantelen. Het ministerie zal Department of Government Efficiency (DOGE) gaan heten. De naam is een idee van Elon Musk: de afkorting is een verwijzing naar zijn favoriete cryptomunt Dogecoin. De waarde van de Dogecoin is sinds de verkiezing van Trump verdubbeld.

Musk zal het nieuwe departement samen met Vivek Ramaswamy gaan leiden, maakte Trump bekend. Musk is daarnaast parttime directeur van bedrijven als Tesla, SpaceX, The Boring Company en Neuralink (dat zich heeft gespecialiseerd in het mishandelen van apen).

De extreemrechtse libertariër kan niet wachten om het mes te zetten in de overheid. “Laat het ons weten als je denkt dat we iets belangrijks opheffen of vergeten iets verkwistends op te heffen”, schrijft hij op X. “We zullen niet zachtzinnig te werk gaan”, vult Ramaswamy aan. De twee zijn van plan om de overheidsuitgaven met 2 biljoen terug te brengen.