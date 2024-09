Shocktherapie libertariër Milei pakt desastreus uit: meer dan 50% Argentijnen leeft nu in armoede Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders is een groot fan van de Argentijnse president Javier Milei. Het was dat de inauguratie van Milei plaatsvond tijdens de formatiebesprekingen, anders was de PVV’er zeker van de partij geweest.

De Argentijnse bevolking is onderhand een stuk minder enthousiast over de vrije-marktfundamentalist Milei. Inmiddels leeft 52,9 procent van de bevolking in armoede, zo bericht de Financial Times. De armoede is in twee decennia niet meer zo erg geweest.

Milei trad aan in december. Sindsdien heeft hij de overheidsuitgaven radicaal verlaagd in een poging om ook de inflatie omlaag te brengen. Dat beleid sorteert vooralsnog geen effect. Volgens economen zijn de werkelijke redenen voor de inflatie de devaluatie van de peso en het loslaten van de prijsplafonds voor producten en diensten.