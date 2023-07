Weer een nacht vol geweld in Frankrijk, toerisme-industrie vreest gevolgen rellen Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 203 keer bekeken • bewaren

Voor de vierde opeenvolgende avond en nacht is er in Frankrijk sprake van een golf geweldsuitbarstingen. Het geweld, van brandstichtingen tot plunderingen, is een reactie op het doelbewust doodschieten van een tiener door een politieagent tijdens een verkeerscontrole dinsdag in Nanterre, een voorstad van Parijs.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin verklaarde dat het geweld wel "minder intens" was dan eerder. NRC schrijft:

Er werden volgens Darmanin 471 arrestaties verricht, vergeleken met 917 de nacht ervoor. Het was onder meer onrustig in Marseille, Lyon, Toulouse, Lille en in Parijs, waar Nahel M., een 17-jarige van Algerijnse afkomst, dinsdag werd neergeschoten in de buitenwijk Nanterre. Sindsdien zijn gebouwen en voertuigen in brand gestoken en winkels geplunderd. De Franse autoriteiten zetten 45.000 politiemensen in en gebruikten pantserwagens. Eerder op de dag vroeg de Franse regering lokale autoriteiten in heel Frankrijk om het bus- en tramverkeer vanaf 21.00 uur stil te leggen. Enkele grote publieke evenementen werden geannuleerd.

De toerisme-industrie begint zich inmiddels zorgen te maken. Niet alleen worden er hotel- en restaurantreserveringen geannuleerd, er wordt ook gevreesd voor de lange termijn. Volgens een woordvoerder van de werkgeversorganisatie worden er elke dag vernielingen, plunderingen en brandstichtingen gemeld, ook bij restaurants en hotels.

De Franse toerismebranche is mede afhankelijk van een gestage stroom bezoekers uit Azië. Die was opgedroogd tijdens corona maar begon net weer op gang te komen. Op die groep maken de beelden van de rellen groet indruk, ook omdat ze die minder goed in een context kunnen plaatsen. Een woordvoerder van de hotelbranche verklaart: "Aziatische toeristen, die erg bezorgd zijn voor hun veiligheid, zullen niet aarzelen hun reis af te gelasten."

Er worden ook zorgen geuit over de Olympische Spelen die volgend jaar in Parijs plaatsvinden, en nog wel in Saint-Denis, een van de wijken waar het onrustig is. Geen ander land ter wereld trekt zoveel toeristen als Frankrijk en Parijs is de meest bezochte stad.

President Emmanuel Macron heeft getracht de onrust te bezweren met een tv-toespraak, een geëigend middel in Frankrijk. Zo wist president De Gaulle in 1968 op het nippertje het succes van de mei-revolutie te stoppen. In 2005 hield Chirac een tv-toespraak om de rust te doen weerkeren nadat de politie twee tieners de dood in had gejaagd. Het Franse digitale mediakanaal Brut constateerde dat Macron zich van vrijwel dezelfde woorden en argumenten bediende als zijn voorganger.

Ook anderen roepen op tot kalmte, zoals Kylian Mbappé, aanvoerder van het nationale voetbalelftal. Niet alleen de rellen worden breed veroordeeld maar ook het welig tierende racisme bij de politie.

Op sociale media circuleren hallucinante beelden van het geweld, zowel afkomstig van relschoppers als van de politie die zelfs tegen kinderen grof geweld gebruikt. De Franse politievakbonden spreken van "een strijd tegen ongedierte", een verklaring die olie op het vuur kan gooien. Franse conservatieve krachten willen dat Macron de noodtoestand afkondigt zodat de repressie vak worden opgevoerd.

Nahel, de tiener die door een motoragent werd doodgeschoten, wordt zaterdag begraven. De nabestaanden hebben de media gevraagd de plechtigheid te mijden. Een crowdfund-actie voor de verdachte agent had vrijdag meer geld opgehaald dan die voor het slachtoffer. De agent zit momenteel vast.

In Angers, een stad in het midwesten van Frankrijk trok een extreemrechtse knokploeg met honkbalknuppels door de straten.