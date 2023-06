Rellen in Nanterre en andere Franse steden na doodschieten tiener door politie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 223 keer bekeken • bewaren

In de Parijse voorstad Nanterre en een reeks andere Franse steden, waaronder Lille op 75 kilometer van de Nederlandse grens, zijn er vannacht rellen geweest. Tweeduizend agenten van de oproerpolitie vuurden onder meer traangas af op jongeren die vuilnisbakken en voertuigen in brand staken. In Fresnes bij Parijs werd een gevangenis bestormd, een aanval die door de politie werd afgeslagen. Elders werd een gemeentehuis in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin verklaarde dat er 150 arrestaties zijn verricht.

De rellen volgen nadat dinsdag een agent een 17-jarige tiener doodschoot bij een verkeerscontrole. Er wordt gesproken van een executie omdat de agent tevoren aankondigde dat hij Nahel, die zich niet wilde laten arresteren, door het hoofd zou schieten.

De politie verklaarde aanvankelijk dat de jongen met een auto op agenten was ingereden en er sprake was van noodweer maar uit videobeelden bleek al snel dat die toedracht verzonnen was. Naar de agent is een onderzoek geopend. Hij is lid van de motorbrigade, een politie-onderdeel dat vaker in opspraak raakt wegens gebruik van buitensporig geweld.

Het doodschieten van de tiener wordt breed veroordeeld. De Franse president Emmanuel Macron heeft een crisisbijeenkomst georganiseerd. Hij noemde de dood van de jongen ‘onvergeeflijk’. Een bezoek van premier Elisabeth Borne aan de stad Roche-sur-Yon is afgelast vanwege de gespannen situatie. In 2007 leidde de harteloze en polariserende reactie van toenmalig minister Sarkozy op het doodschieten van twee jongens tot wekenlange rellen in heel Frankrijk waarbij onder meer duizenden auto’s in brand werden gestoken. Hij noemde de slachtoffers ‘tuig’. Sarkozy, die later president werd, is inmiddels zelf wegens fraude veroordeeld.

De moeder van het slachtoffer heeft opgeroepen tot een witte mars, donderdagmiddag in Nanterre.