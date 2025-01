Wannabe-Volkskanzler mag regering gaan vormen in Oostenrijk

Herbert Kickl heeft in het verleden verteld dat hij ervan droomt om ‘Volkskanzler’ te worden. Dat is een term uit het nazivocabulaire. Ook is Kickl fan van de Identitäre Bewegung, die hij liefkozend “de NGO van rechts” noemt. Een vertegenwoordigster van de Identitäre Bewegung noemde het vermoorden van joden afgelopen zomer “geil”.

De FPÖ, die is opgericht door oud-nazi’s, werd bij de verkiezingen van september de grootste partij . Andere partijen voelden er aanvankelijk niets voor om met rechts-radicalen in zee te gaan, maar Kickl krijgt nu toch een kans.

“Dit is geen gemakkelijke stap”, erkende de Groene bondspresident Van der Bellen maandag tijdens een persconferentie. Volgens hem is het van het grootste belang dat een nieuwe regering de rechtsstaat respecteert.

VRT NWS schrijft: “Op zich is regeringsdeelname van de FPÖ niet zo bijzonder meer in Oostenrijk. De radicaal-rechtse partij maakte al 4 keer deel uit van een nationale regering, maar leidde die nog nooit. De eerste keer dat ze mee bestuurden, was in de jaren 80, in een regering met de SPÖ.”