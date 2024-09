Oostenrijkse joden bezorgd over winst FPÖ: ‘Kickl zou ons hebben gedeporteerd’

De joodse gemeenschap in Oostenrijk maakt zich grote zorgen over de verkiezingsoverwinning van de FPÖ, de partij die is opgericht door oud-nazi's. Benjamin Nägele, secretaris-generaal van de Israelitische Kultusgemeinde Wien, noemt de uitslag “schokkend maar helaas niet verbazingwekkend”. De joodse nieuwssite Jonet meldt dat Oostenrijkse joden angst hebben voor de toekomst.