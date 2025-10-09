Waarom rechts niet naar Tim Hofman durft: Het totale demasqué van Joost Eerdmans (JA21) Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 508 keer bekeken • bewaren

Wie wil weten waarom Wilders weigert zich te laten interviewen, doet er goed aan de nieuwste aflevering van Radio BOOS te bekijken of te luisteren. Daarin gaat Tim Hofman het gesprek aan met JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans (ex-CDA, ex-LPF, ex-EénNL, ex-FvD). Die partij staat naar eigen zeggen voor hetzelfde gedachtengoed als Wilders' PVV, maar dan op een "redelijke" manier. Volgens het Kieskompas en het Montesquieu Instituut (en De Groene en Vrij Nederland) is er overigens weinig redelijks aan JA21, maar staat de partij stevig op de radicaal-rechtse en anti-democratische flank en is ze sinds de vorige verkiezingen alleen maar verder naar rechts geschoven. Soit.

De redactie van BOOS probeerde JA21 al langer in de studio te krijgen, waar bijvoorbeeld Jimmy Dijk (SP) en Laurens Dassen (Volt) ook al te gast waren. Dat lukte niet en in de uitzending wordt duidelijk waarom. Wanneer Tim naar Rotterdam gaat om de nummer 3 van de partij te spreken, Ingrid Coenradie (ex-PVV), krijgt hij van een woordvoerder te horen: "We hebben wel Dilan natuurlijk af zien gaan als een gieter". Pure angst voor een gesprek op de inhoud dus.

Die angst blijkt terecht. Want wanneer Tim Hofman Coenradie uiteindelijk niet te spreken krijgt, weet hij Eerdmans wel voor de camera te krijgen wanneer die uit de studio van Tims grote vrienden van Vandaag Inside komt. Het gesprek dat volgt gaat over het verkiezingsprogramma van JA21. Dat staat bol van de verdachtmakingen aan het adres van "de" islam, over remigratie (een extreemrechts hondenfluitje voor deportaties), over het opkomen voor "de Nederlandse cultuur". Eenmaal aan het woord wordt pijnlijk duidelijk dat Eerdmans vooral vanuit de onderbuik reutelt: hij vindt en voelt veel, maar baseert zich eigenlijk nergens op. Veelvuldig lijkt Eerdmans niet te weten wat "de islam" of "de Nederlandse cultuur" eigenlijk is, of wat er eigenlijk in de Grondwet staat. Of wat er eigenlijk in zijn eigen verkiezingsprogramma staat. En met de door de democratie gewaarborgde rechten gaat het bij JA21 ook al niet zo lekker.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor LHBT-rechten, waar Eerdmans tegen Tim pal voor zegt te staan. Het overzicht van het COC, waarover Joop woensdag berichtte, laat wat anders zien. JA21 stemde tégen het aanpakken van desinformatie over LHBT-personen en -organisaties, tegen het gebruik van meer inclusief taalgebruik, tegen een gerichtere aanpak van geweld en discriminatie richting de regenbooggemeenschap, tegen een jaarlijks rapport over haat tegen lhbti+ mensen en vrouwen, tegen een steunpunt voor slachtoffers van schadelijke conversiehandelingen en tegen de transgenderwet, om er maar een paar te noemen. Tot zover de "steun voor alle rechten" van de regenbooggemeenschap.

Kijk het totale demasqué van Joost Eerdmans boven aan dit artikel, of luister het hieronder via Spotify: