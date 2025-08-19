Dilan Yesilgöz praat in BOOS met Tim Hofman over de gevolgen van haar intimiderende twittergedrag

Bedreigingen uiten om zo mensen de mond te smoeren. Dat fenomeen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Rechters, politici, jorunalisten, bestuurders, advocaten, activisten worden geconfronteerd met intimidatie en dreigende situaties. Vaak met ook grote gevolgen voor hun privéleven. Terwijl het gaat om mensen die onontbeerlijk zijn om een democratie goed te laten functioneren.

In deze nieuwe aflevering van BOOS duikt Tim Hofman in de materie, hoe ernstig zijn de gevolgen van dit verschijnsel. Hij confronteert onder meer VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz met de gevolgen van haar sociale mediagedrag, waar zij vaak fel van leer trekt tegen personen waar ze het niet mee eens is. Hofman kan er over meepraten. Hij kreeg te maken met een golf aan bedreigingen nadat Yesilgöz hem via een tweet onheus beschuldigde.