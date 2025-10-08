Partijen als PVV en BBB zeggen op te komen voor LHB(T)I+-rechten, maar brengen die juist in gevaar Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

Er zijn een hoop partijen die hoog van de toren blazen als het gaat geweld tegen LHBTI+’ers, en terecht, maar die verontwaardiging is bij een aantal daarvan performatief. Dat blijkt uit een overzicht van COC Nederland, dat het stemgedrag van de partijen in de Tweede Kamer overzichtelijk in kaart bracht. Zo is in een oogopslag te zien welke partijen daadwerkelijk opkomen voor LHBTI+-personen en bij welke partijen hun rechten juist in gevaar zijn.

Uit het overzicht wordt ten eerste duidelijk dat het fascistische Forum voor Democratie het grootste gevaar vormt. De partij stemde tegen werkelijke alle moties die de rechten en veiligheid van de LHBTI+-gemeenschap moet versterken. Opvallend is daarbij dat Forum als enige tégen een voorstel stemde voor een zogeheten ‘hate crime wet’. Deze initiatiefwet van Frans Timmermans (GL-Pvda) en Mirjam Bikker (CU) zet hogere wettelijke straffen op misdrijven met een discriminatie-aspect, zoals haat naar lhbti+ personen, vrouwen, mensen van kleur, moslims of Joodse mensen. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen.

Interessanter is het om te kijken naar de PVV van Geert Wilders. In het verkiezingsprogramma van de PVV wordt meermaals gerept over de veiligheid van de LHBTI+-gemeenschap – of eigenlijk alleen die van homo’s, want de PVV ontkent het bestaan van transgender personen en vindt de rest niet interessant – maar alleen in combinatie met de islam. Oftwel, als stok om moslims mee te slaan. Dat werkelijk niemand van de LHBTI+-gemeenschap in goede handen is bij de PVV, wordt duidelijk in het overzicht van het COC. Zo stemde Wilders onder meer tegen het aanpakken van desinformatie over LHBTI+-personen, het steunen van organisaties die te maken hebben met intimidatie, tegen steun aan kennisinstituten en maatschappelijke organisaties, tegen het aanpakken van geweld en tegen het onderzoek naar haat tegen lhbti+-mensen en overigens ook haat tegen vrouwen.

Ook opvallend is de stem tegen een onderzoek naar buitenlandse beïnvloeding bij het aanwakkeren van haat tegen LHBTI+-personen. De PVV bevindt zich hier in het gezelschap van de andere partijen die met regelmaat in verband worden gebracht met buitenlandse beïnvloeding, namelijk Forum, Denk, de ChristenUnie en de SGP. De PVV is verder tegen een verbod op schadelijke “conversiebehandelingen” en wil ook geen steunpunt voor de slachtoffers van deze praktijken.