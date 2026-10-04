VVD’ers hebben rode vlekken in hun nek sinds ze zagen hoe Jesse Klaver en Hans Spekman een taart aansneden Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 579 keer bekeken • Bewaren

De VVD is de kampioen van de beeldvorming. De partij is een campagnemachine die haar gelijke niet kent. VVD’ers kunnen framen als geen ander.

Het moet de VVD-top dan ook rauw op het dak zijn gevallen toen afgelopen week PRO en de FNV opeens een overwinning claimden. Op sociale media deelde PRO-leider Jesse Klaver beelden van hemzelf en FNV-voorzitter Hans Spekman. Samen sneden ze een paar taarten aan met enkele hardwerkende Nederlanders. Zo vierden ze dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. “Dit is jullie overwinning”, zei Klaver tegen de Haagse buschauffeurs.

De feeststemming bij PRO en FNV leidde tot rode vlekken bij de VVD-achterban. Die allergische uitslag werd er niet minder op toen vervolgens duidelijk werd dat de VVD-minister van Financiën Eelco Heinen kleine spaarders wil gaan belasten.

Nu was die belasting op het eerste gezicht geheel in lijn met het VVD-beleid van de afgelopen decennia – mensen met kleine vermogens en inkomens pakken om zo de miljonairs te ontzien – maar voor menigeen werd het verschil tussen de VVD-framing en het VVD-beleid zo wel heel erg groot.

Zeker omdat het PRO-woordvoerder Luc Stultiens was die opkwam voor de mensen met een beetje spaargeld, waarna Heinen alsnog bakzeil haalde. Diezelfde Stultiens keerde zich overigens ook tegen de kabinetsplannen om arbeid zwaarder te belasten. So much for de VVD als belangenbehartiger van de hardwerkende Nederlander.

Het rommelt inmiddels flink bij de VVD-achterban. In de peilingen staat de partij op een dieptepunt dat doet denken aan die keer dat Dilan Yesilgöz het nodig vond om de aanval op Douwe Bob te openen.

Diezelfde Yesilgöz bezweert nu als een soort Mohammed Saïd al-Sahaf dat er he-le-maal niets aan de hand is. De VVD zou er de afgelopen week zelfs leden hebben bijgekregen. De NOS zocht uit hoe het werkelijk zit: er kwamen weliswaar 21 nieuwe leden bij, maar er waren ook 78 VVD’ers die hun lidmaatschap opzegden.