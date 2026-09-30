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PRO keert zich tegen asociaal belastingplan kabinet-Jetten Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 466 keer bekeken • Bewaren

De bezuinigingen op de sociale zekerheid mogen dan volledig van tafel zijn, dat betekent nog niet dat PRO dolenthousiast wordt van de plannen van het kabinet-Jetten. Integendeel. Kamerlid Luc Stultiens, de financieel specialist van PRO, noemt de voorstellen “niet sociaal genoeg”, meldt het ANP.

Het is hem een doorn in het oog dat de belastingen op arbeid omhooggaan. Vooral omdat het kabinet ondertussen miljarden belastingvoordeel geeft aan de allerrijksten. PRO zou liever zien dat bedrijven die grote winsten boeken, meer gaan betalen.

Als het kabinet-Jetten een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer wil voor het belastingplan, dan is de steun van PRO onmisbaar. PRO trekt sinds daarbij sinds vorige week op met Volt.

Een deal tussen het kabinet en ultrarechts (JA21, SGP en BBB) lijkt nog altijd heel onwaarschijnlijk, omdat BBB (de grootste rechtse fractie in de Eerste Kamer) de kabinetsplannen niet wil steunen zolang de coalitie de stikstofcrisis probeert op te lossen.