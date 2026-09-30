Kleine spaarders draaien op voor de miljarden belastingvoordeel die Eelco Heinen (VVD) uitdeelt aan de allerrijksten Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 472 keer bekeken • Bewaren

Nederlanders met een klein vermogen betalen vanaf 2028 de rekening voor het belastingvoordeel dat de rijkste Nederlanders krijgen in de plannen van het kabinet-Jetten voor de invoering van een vermogenswinstbelasting.

Deze vermogenswinstbelasting zal de huidige belastingheffing in box 3 vervangen, en kan rekenen op de steun van D66 en alle (andere) rechtse partijen. Onder de nieuwe regels hoeven mensen met vermogen pas belasting af te rekenen als ze daadwerkelijk hun aandelen of beleggingspandjes verkopen. Nu wordt er nog jaarlijks afgerekend. Deze methodiek zorgt zeker in de eerste jaren voor een flink gat in de begroting. De Volkskrant:

“Dit kost de schatkist miljarden, omdat er in de eerste jaren na invoering veel minder box 3-belasting binnenkomt dan daarvoor. Op Prinsjesdag schatte het ministerie van Financiën de derving tot en met 2035 op 15,6 miljard euro en vanaf 2036 op 100 miljoen euro per jaar. Een vermogenswinstbelasting moedigt vermogenden aan de verkoop van hun bezittingen, en daarmee de belastingaanslag, zo lang mogelijk uit te stellen.”

Met name huisjesmelkers en extreem rijke beleggers profiteren:

“Vastgoedmiljonairs met tientallen panden en zeer grote beleggers profiteren daarentegen maximaal van de belastinguitstelfaciliteit in de vermogenswinstbelasting. Het ministerie van Financiën raamt dat voordeel tot en met 2035 op circa 15 miljard euro.”

Ook directeur-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen een fiscaal douceurtje van het kabinet-Jetten. Deze kleine groep Nederlanders maakt gebruik van box 2. Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) stelt voor om hun belastingtarief bij uitkeringen aan zichzelf gedurende vier jaar te verlagen. Op die manier wil de bewindsman op korte termijn een deel van het begrotingsgat vullen, omdat hij erop rekent dat veel dga’s van dit gunstige tarief gebruik zullen maken. Deze groep rijke Nederlanders zal in totaal 1,1 miljard uitsparen, zo is de verwachting.

Om het begrotingsgat verder op te vullen, worden minder vermogende spaarders en beleggers zwaarder belast. Nu is de eerste 60.098 euro vermogen nog belastingvrij, maar dat bedrag wordt gehalveerd. Mensen die enkele tienduizenden euro’s hebben gespaard, gaan (meer) betalen.