VVD stoft oud voorstel af: opvang moet ongevaccineerde kinderen kunnen weigeren

“De VVD wil dat ongevaccineerde kinderen niet meer welkom zijn op de kinderopvang als de vaccinatiegraad te laag is. De partij denkt nu aan een grens van 90 procent. Voor de belangrijkste vaccinaties - die tegen de bof, mazelen en rode hond en die tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio - zakte de vaccinatiegraad het afgelopen jaar al onder de 90 procent.”

De afgelopen weken nemen de zorgen over de lagere vaccinatiegraad weer toe. Er zijn dit jaar al vier baby’s aan kinkhoest overleden en in de regio-Eindhoven werd vorige week een mazelenuitbraak gemeld.

Vier jaar geleden diende de VVD het wetsvoorstel in met de SP, maar die partij twijfelt inmiddels. D66 kwam al in 2018 met een vergelijkbaar voorstel, maar dat strandde in de Eerste Kamer.