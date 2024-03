Uitbraak infectieziekte lijkt kwestie van tijd nu vaccinatiegraad in Den Haag gevaarlijk keldert Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 261 keer bekeken • bewaren

In Den Haag laten veel minder ouders hun kinderen inenten tegen gevaarlijke infectieziekten. Sinds 2020 is de vaccinatiegraad met maar liefst 10 procentpunt gedaald, meldt de NOS. Antivaxxers zaaien sinds dat jaar, het begin van de coronapandemie, op grote schaal twijfel over de effectiviteit van inentingen.

Op sommige plaatsen in Den Haag is de vaccinatiegraad inmiddels gedaald tot 59 procent. Om uitbraken van de mazelen tegen te gaan is een vaccinatiegraad van 95 procent nodig. Wethouder Hilbert Bredemeijer verwacht dat het een kwestie van tijd is voor er een uitbraak komt.

De vaccinatiegraad is het laagst in relatief arme wijken, maar ook in verhoudingsgewijs welgestelde buurten als het Zeehelden- en Regentessekwartier wordt nog maar 75 en 77 procent gevaccineerd.