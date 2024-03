Vier baby's overleden aan kinkhoest, gevaar beperkt zich niet meer tot religieuze antivaxxers Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 371 keer bekeken • bewaren

Kinkhoest is bezig aan een verontrustende opmars met dodelijke gevolgen. Dit jaar zijn er al vier baby's overleden aan de gevreesde ziekte die gemakkelijk te voorkomen is met een vaccin. Tot eind jaren 50 overleden jaarlijks tientallen baby;s aan kinkhoest, dankzij vaccinatie werd dat teruggebracht tot een of enkele gevallen per jaar maar door de toenemende weigering zich te laten vaccineren, neemt dat aantal weer toe. Door de verspreiding van allerlei kwalijke waanbeelden onder goedgelovigen is de vaccinatiegraad gedaald onder de 90 procent en kan de ziekte weer oprukken.

Het RIVM meldt dat per week nu minimaal 20 baby's nu kinkhoest oplopen. Onder oudere kinderen ligt dat aantal nog hoger, zo'n 200 à 300 per week. In de helft van de gevallen zijn de gevolgen van besmetting zo ernstig dat opname in het ziekenhuis is vereist.

De stijging van het aantal baby’s met kinkhoest is in het hele land zichtbaar. Eerder was de stijging te zien in de bible belt. Ongeveer 85% van de baby’s was niet voldoende beschermd tegen kinkhoest omdat de baby en/of de moeder niet gevaccineerd was. Vaccinatie van zwangeren en pasgeboren baby’s is de belangrijkste manier om kinkhoest te voorkomen. Een zwangere die de vaccinatie op tijd haalt (22-wekenprik) is beschermd tegen kinkhoest. Ook de baby is dan meteen na de geboorte beschermd. De vaccinatie voorkomt bij 9 van de 10 baby’s jonger dan 3 maanden een kinkhoestinfectie.

De dienst voor de bescherming van de volksgezondheid roept mensen die hoesten en snotteren op om contact met hoogzwangeren en pasgeboren baby’s te vermijden.

In Nederland worden steeds minderbaby's en peuters ingeënt tegen kinderziektes als polio, mazelen, de bof en rodehond. Het RIVM zegt dat de vaccinatiegraad is gedaald onder de 90 procent. Ook epidemiologen zijn bezorgd.