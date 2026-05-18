VVD ondermijnt plannen van minister van Landbouw die iets wil doen aan stikstofprobleem

De VVD is niet geïnteresseerd in het oplossen van problemen, de partij is alleen geïnteresseerd in het winnen van de volgende verkiezingen. En daarom trapt de partij hard op de rem nu minister van Landbouw Jaimi van Essen (D66) nog voor de zomer een stikstofpakket wil presenteren, meldt het AD.

Van Essen is van plan om in de buurt van natuurgebieden bufferzones aan te wijzen waar strengere stikstofmaatregelen gaan gelden. Niet zo gek: dat is verreweg de makkelijkste manier om snel veel stikstofwinst te boeken. De bewindsman denkt aan stroken van 500 meter rond de natuur. Voor veeboeren die daar nu nog actief zijn, heeft dat vergaande gevolgen: zij moeten hun bedrijf aanpassen of stoppen.

Het plan schiet het VVD-smaldeel in de rechtse minderheidscoalitie in het verkeerde keelgat. De partij vreest weer een boerenopstand met alle nadelige electorale gevolgen voor de VVD van dien. Ook bij het CDA bestaat koudwatervrees, meldt het AD.

“Bij het CDA valt te horen dat er ‘echt meer tijd’ moet worden genomen om de boeren ‘meer mee te nemen’ in de maatregelen die eraan zitten te komen. Ze houden er rekening mee dat de plannen pas ná de zomer gepresenteerd worden.”

En zo dreigt het kabinet-Jetten weer te gaan doen wat alle kabinetten sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 hebben gedaan: niets. Telkens blijkt het aantrekkelijker om het probleem door te schuiven dan om echt in te grijpen en zo de natuur te verbeteren.

De neveneffecten van deze inertie zijn enorm. Tot 2030 worden er 244.000 woningen minder gebouwd als gevolg van de aanhoudende stikstofcrisis, becijferde Bouwend Nederland onlangs. De rechtse partijen die de boeren op geen enkele manier voor het hoofd willen stoten, geven de schuld voor de wooncrisis vervolgens aan een paar vluchtelingen.