Tientallen miljarden economische schade omdat kabinet weigert woon- en stikstofcrises op te lossen

Sinds 2019 zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat Nederland te kampen heeft met een stikstofcrisis. Desondanks weigeren opeenvolgende rechtse kabinetten om de problemen op te lossen. Het kabinet-Jetten vormt daarop geen uitzondering. In weerwil van het motto ‘Aan de slag’ nemen D66, VVD en CDA simpelweg te weinig maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te beschermen.

Niet alleen de natuur heeft daaronder te lijden. Ook iedereen die nu nog noodgedwongen bij zijn ouders of ex-partner woont, is de dupe van het gebrek aan doortastendheid van het rechtse minderheidskabinet. Door de stikstofcrisis kunnen er minder huizen worden gebouw. Tot 2030 gaat het in totaal om 244.000 woningen.

Bovendien groeit de Nederlandse economie minder hard: de bouw van kantoren, winkels, scholen, ziekenhuizen, en fabrieken loopt ook immers vertraging op.

Bouwend Nederland heeft nu becijferd wat de economische schade in de komende vijf jaar bedraagt. Het gaat om het duizelingwekkende bedrag van 93,5 miljard euro. Ter vergelijking: dat is bijna 100 keer zoveel als het kabinet nu uittrekt voor de maatregelen tegen de energiecrisis.

De bouwers worden wanhopig van de politici die de oplossing maar voor zich uit blijven schuiven, schrijft Bouwend Nederland:

“In vier provincies zijn de loketten voor nieuwbouw gesloten en geldt een vergunningstop. (…) Alle geitenpaadjes en uitwegen zijn inmiddels bewandeld. Conclusie blijft: het stikstofprobleem lossen we alleen op door eerst de stikstofuitstoot te verminderen.”

Het lijkt heel simpel, maar voor het kabinet-Jetten is het blijkbaar nog steeds te hoog gegrepen.