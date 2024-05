VVD-leider Yesilgöz zet zich in Plasterk-gate af tegen Van der Plas en Wilders maar ziet balk in eigen oog niet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 398 keer bekeken • bewaren

Ronald Plasterk ziet af van de functie van marionet-premier in het eerste extreemrechtse kabinet en dat is volgens met name de PVV- en BBB-achterban uiteraard de schuld van de media. Plasterk was niet langer te handhaven als premierskandidaat omdat hij in opspraak is geraakt door een schimmige patentenkwestie, als eerste onthuld door NRC.

Volgens Wilders zelf "verdient" Plasterk de kritische verslaggeving niet, BBB-leider Caroline van der Plas noemt het "verschrikkelijk" dat Plasterk "beschadigd" is door het onthullen van zaken die de aankomende coalitiegenoten liever onder het tapijt hadden geveegd. De extreemrechtse Telegraaf-demagoog Wierd Duk schrijft op X dat "ze" hun "eerste scalp" hebben.

VVD-leider Dilan Yesilgöz, tevens demissionair minister van Veiligheid en Justitie, voelde zich daarop geroepen om met een eigen verklaring te komen. Over de pedante professor zelf zegt ze niets, maar laat op X wel weten: "Het is het werk van journalisten om ons vrij en veilig te controleren. Ondertussen moeten wij, politici, ons richten op het bouwen van een stabiel landsbestuur. Laten we dus dat vooral doen, in plaats van moddergooien richting de vrije pers."

Een frappante uitspraak van Yesilgöz die de persvrijheid nu opeens wel hoog in het vaandel blijkt te hebben. Nog maar een week geleden was het de VVD-leider zelf die frontaal de aanval opende op Tegel-winnaar Tim Hofman toen hij voor een journalistieke productie vroeg om beelden van het buitensporige politiegeweld tegen vreedzame studenten die protesteerden tegen het Israëlische geweld in Gaza. Yesilgöz besloot daarop Hofman voor de extreemrechtse sociale medialeeuwen te gooien door zijn poging tot waarheidsvinding publiekelijk zwart te maken. De Orbánsiaanse intimidatie leverde Yesilgöz een reprimande op van journalistenvakbond NVJ.