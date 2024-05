Problematische pedante professor Plasterk past voor positie van PVV-premier Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1262 keer bekeken • bewaren

Voormalig Telegraaf-columnist Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor het premierschap. Dat meldt diezelfde krant. De Telegraaf heeft een verklaring van Plasterk in handen waarin hij zegt dat berichten die over hem zijn verschenen "onjuist" zijn, maar desalniettemin in de weg staan van zijn benoeming tot minister-president. "Ik ben niet langer beschikbaar."

In de verklaring schrijft de pedante professor:

Er zijn de laatste tijd berichten verschenen waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken en die belemmerend zouden werken voor mijn eventuele functioneren als minister-president, ook al zijn ze onjuist. De gedane beschuldigingen zijn in essentie onwaar en voor het overige futiel. Ik ben volledig integer, en was bereid om die integriteit uitputtend te laten toetsen door de formateur en zijn adviseurs. Ik ben niet langer beschikbaar om de leider van het kabinet te worden. Ik dank de vele mensen die vertrouwen in mij hebben uitgesproken. Tenslotte vertrouw ik er op dat dit kabinet er komt, dat goede plannen heeft voor het land.

Plasterk doelt daarmee op aantijgingen over het verrijken van zichzelf over de rug van kankerpatiënten, waarbij de columnist ook zijn medeonderzoeker moedwillig buiten het patent heeft gelaten. Het Amsterdam UMC bekijkt nu of de patentaanvraag op een kankertherapie wel volgens het boekje is verlopen. Ook is er aangifte tegen Plasterk gedaan.