VVD hoopt op kabinet met racistische PVV, nepliberalen dolblij met ‘constructieve’ Wilders

16 nov. 2023 - 7:26

Het Timmermans effect waar heel links Nederland op hoopte blijft volledig uit, men ging er bijna als vanzelfsprekend vanuit dat Timmermans Links Nederland weer op de kaart zou zetten, maar zo simpel is het allang niet meer, de PvdA stemmer van weleer de, oorspronkelijke achterban, zit al jaren bij de pvv omdat ze zich daar meer gezien en gehoord voelen, links is afgedwaald van de gewone hardwerkende man en heeft hen blijkbaar niets meer te bieden, Nederland is geen links land meer, links is klein geworden hoewel ze dat zelf niet inzien, en daar kan een Timmermans niet aan doen of veranderen.