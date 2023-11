Omtzigt is in elk geval over één ding duidelijk: geen coalitie samen met de PVV Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 423 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt mag dan maar weinig prijsgeven over welke koers hij inhoudelijk wil voeren met zijn nieuwe partij NSC en wie zijn premierskandidaat is, over één ding is hij wel heel stellig: hij zal geen kabinet vormen met de PVV van Geert Wilders. Dat heeft Omtzigt gezegd tegen RTL Nieuws. NSC is momenteel na de VVD de grootste in de peilingen en een coalitie zonder de partij van Omtzigt lijkt nauwelijks denkbaar.

"Je kan als partij alleen een regering vormen met partijen die zich houden aan de klassieke grondrechten", zegt Omtzigt tegen RTL. En dat sluit de PVV dus uit. RTL Nieuws meldt:

Want in het PVV-verkiezingsprogramma staat dat de partij tegen islamitische scholen, moskeeën en de Koran is. Omtzigt wijst erop dat dat in strijd is met de vrijheid van godsdienst, die in de grondwet staat. De PVV zou zich daarom niet aan de grondrechten houden.

Geert Wilders zelf wil na twintig jaar aan het pluche kleven wel eens in een kabinet zitten, in plaats van dat alleen te gedogen zoals hij tijdens het eerste kabinet-Rutte kortstondig deed. Om dat voor elkaar te krijgen doet hij voorkomen alsof hij gematigder is geworden, hoewel dat uit niets van het PVV-partijprogramma blijkt. Wel heeft hij gezegd bereid te zijn “concessies te doen” met betrekking tot zijn islamstandpunten. Dat leidde alvast tot grote woede van het toch al permanent verontwaardigde en nu BBB-stemmende PVV-Kamerlid Harm Beertema.

In 2010 vormde de VVD van Mark Rutte samen met het CDA onder leiding van Maxime Verhagen een minderheidskabinet dat werd gedoogd door de PVV. Pieter Omtzigt, toen nog Kamerlid voor het CDA, had destijds al grote bezwaren tegen die samenwerking, vooral omdat de PVV de vrijheid van godsdienst niet respecteert en moslims daarvan wil uitsluiten.