PVV-Kamerlid woedend over koerswijziging Geert Wilders

PVV-Kamerlid Harm Beertema is onaangenaam verrast door het interview dat Geert Wilders dinsdagavond gaf aan Nieuwsuur. De PVV-leider verklaarde daarin dat hij bereid is om zijn hardvochtige anti-islamstandpunten af te zwakken als dat nodig is voor kabinetsdeelname.

“Fijn dat die fractiegenoten van de ‘democraat in hart en nieren’ deze belangrijke koerswijziging nu in de krant mogen lezen”, foetert Beertema op X. “Dit is het punt waardoor de veiligheid van zijn fractie in gevaar kwam, waardoor zijn fractiegenoten nooit meer een baan konden vinden.”

Twee maanden geleden maakte moppersmurf Beertema bekend dat hij na de verkiezingen niet terugkeert in de Kamer. Hij besloot zich terug te trekken van de lijst uit onvrede over de zestiende plaats die Wilders hem had toebedeeld.

Terwijl Mark Rutte na Rutte-I niets meer moest hebben van de PVV, heeft zijn opvolger Dilan Yeşilgöz de deur voor regeringsdeelname van de extreemrechtse partij weer op een kier gezet. Sindsdien probeert de wegens groepsbelediging veroordeelde Wilders in interviews af en toe de indruk te wekken dat hij milder is geworden.