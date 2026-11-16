VVD had wel degelijk contact met DENK, minister Heinen wiste snel de appjes (maar er zijn screenshots) Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1766 keer bekeken • Bewaren

Minister van Financiën Heinen (VVD) heeft de app-berichten die hij naar DENK-Kamerlid Ergin stuurde, later verwijderd. Dat blijkt uit nieuwe informatie van RTL Nieuws. Om niet door de chronisch liegende VVD als leugenaars te worden weggezet, heeft DENK het app-contact met de crisispartij gedeeld. RTL Nieuws zag de gewiste berichten op Ergins telefoon en controleerde het nummer van Heinen. Ook bekeek RTL een screenshot waarop de berichten nog niet waren verwijderd. Door het wissen van die berichten heeft Heinen mogelijk gehandeld in strijd met de archiveringsregels van het kabinet, die na de verdwenen sms’jes van VVD-premier Rutte zijn aangescherpt. De screenshots zijn te zien bij RTL Nieuws.

Het gaat allemaal om het gesteggel over het Belastingplan waar het minderheidskabinet-Jetten maar geen Kamermeerderheid kon vinden. Omdat de VVD halsstarrig bleef jengelen over een route over rechts, met partijen die een keur aan antirechtstatelijke eisen stelden aan hun samenwerking, kozen coalitiepartners D66 en CDA voor een samenwerking met PRO en Volt. Die twee oppositiepartijen wilden wel constructief meedenken, maar dat was tegen het zere been van de VVD. Die partij probeerde voor de stemming over het Belastingplan nog gauw medestanders te vinden, waaronder DENK, dat naar verluidt die partij een wortel van 100 miljoen euro voorhield om de motorrijtuigenbelasting tijdelijk te verlagen. Het mocht niet baten, DENK stemde uiteindelijk voor het PRO/Volt-amendement.

Wat het geheel saillant maakt, is dat de VVD liegt "overvallen" te zijn door de handreiking van D66 en CDA aan PRO en Volt, terwijl de partij van brekebeen Yesilgöz zelf heimelijk met DENK probeerde tot een dealtje te komen.

In de nu dus gewiste berichten aan DENK-Kamerlid Ergin vroeg Heinen: "Kan ik nog iets doen om jullie te overtuigen?" Waarop Ergin antwoordde dat hij op een telefoontje wachtte en dat hij had begrepen dat hij door een VVD'er gebeld zou worden. "Ja👍," stuurde Heinen daarop terug.

Het contact vond donderdagavond 19 november plaats, nadat DENK een extra schorsing had gevraagd om na te denken over de stemmingen over het belastingplan. Het ministerie van Financiën erkent het contact met DENK maar noemt dat simpelweg "onderdeel van het werk van de minister, bij het zoeken naar meerderheden". Of de berichten bewust zijn gewist en of dat in strijd is met de regels, laat het ministerie gemakshalve in het midden.

De VVD was uiteindelijk zo verbolgen over de Kamerbrede steun aan het PRO/Volt-amendement, dat de partij tegen haar eigen belastingplan stemde. De coalitiepartijen zijn inmiddels al dagen in crisisberaad.