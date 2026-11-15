Terwijl Yesilgöz moord en brand schreeuwde onderhandelde VVD stiekem met DENK Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 377 keer bekeken • Bewaren

Terwijl de VVD moord en brand schreeuwt over de succesvolle onderhandelingen tussen coalitiepartijen D66 en CDA, blijkt dat de VVD zelf zat te konkelfoezen met oppositiepartij Denk om het akkoord te torpederen. De VVD’ers hielden Denk onder meer een worst voor in de vorm van minstens 100 miljoen euro om de motorrijtuigenbelasting tijdelijk te verlagen voor bedrijfsbusjes, schrijft NRC. Denk zou die dan als overwinning kunnen claimen.

De VVD zegt dat het erom ging tegen de motie van de ChristenUnie te stemmen die extra voorwaarden stelde aan het amendement van Pro en Volt. Zonder instemming met die motie zou het akkoord immers sneuvelen. Maar volgens Denk gingen de onderhandelingen veel verder en was het de bedoeling dat ook het belastingplan van het kabinet weggestemd werd. Bij die gesprekken was ook VVD-minister van Financiën Heinen betrokken. Dat is opmerkelijk omdat hij zo meewerkte aan pogingen te komen tot het wegstemmen van het eigen kabinetsbeleid.

Toen de Tweede Kamer zou stemmen, liep Denk-leider Stephan van Baarle naar de interruptiemicrofoon. Hij vroeg om een halfuur extra bedenktijd. (…) VVD-Kamerlid Arend Kisteman is die dag in de gangen bij Denk gesignaleerd, zeggen bronnen tegen NRC. En in de coulissen van de grote debatzaal van de Tweede Kamer hoorden anderen de VVD’er tegen Denk zeggen dat ze met VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans konden bellen. De VVD heeft Denk in het laatste halfuur dat de partij zich beraadde hoe te stemmen nog laten weten dat minister Heinen graag meedacht. De minister had in die schorsing ook zelf contact gehad met de driemansfractie van Denk. Het is onduidelijk wat Heinen precies tegen Denk zei. De VVD-woordvoerder gaf daar geen uitleg over.

Ondertussen zette Dilan Yesilgöz een verbale vlammenwerper aan op Instagram en beschuldigde D66 en CDA van “een ongekende escalatie” omdat ze met succes onderhandelden met Volt en PRO. Toen bleek dat niet de VVD maar D66 en CDA de steun van Denk wisten te verwerven barstten VVD’ers los met uitzinnige beschuldigingen:

De rechts-conservatieve vleugel van de VVD, Klassiek Liberaal, noemt de „onderwerping aan Denk door Bontenbal en Paternotte” op X de „rode lijn” en reden om uit het kabinet te stappen. „Voor louche handel met de handlangers van Erdogan zijn excuses onvoldoende.”

Denk-Kamerlid Ergin zegt daarover tegen NRC: “De valse frames en verdachtmakingen over ons laat ik voor de rekening van Klassiek Liberaal. Ik adviseer ze om even contact op te nemen met hun eigen Kamerleden, dan krijgen ze antwoord op de vraag wie héél graag een deal wilde met Denk.”