Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

18 mei 2022 - 9:27

Is dat nou zo erg? Wat moet er nou bewaard blijven? Van start gegaan met een BB, zijn innemende voorkomen en eeuwige glimlach was hij meer gastheer dan premier. Eigenlijk een beetje een Belhamel. Maar -Buitengewoon Belangrijk- die BB bleek geen Babbel Box maar een Botte Bijl Bezuiniging. Later zou hij zich bij het grootkapitaal voordoen als Bruggen Bouwer en bij de lagere inkomens Berucht zijn voor zijn Barricades. Rutte: “We gaan de oliemaatschappijen compenseren!” …..fluister, fluister, fluister, klinkt niet goed, fluister, fluister, fluister..... “We gaan de minimum inkomens compenseren!” Inmiddels zitten we in het vierde bedrijf; “In de Ban van Boudewijn Büch” Nou heb je al voor een paar euro een rolletje duct tape, èn grote kans op vermelding in het Guinness Book of Records voor de meest stille, snelste en goedkoopste coup aller tijden. Zo simpel kan iets zijn. Het wekelijkse gesprek met de minister president moet dan worden gevoerd met mevrouw Kaag. Tja, eh, wel, nou ja, om nou een heel land in handen te leggen van een studentenvereniging. Weet je wat!? Doe maar twee rolletjes.