VS-minister Rubio komt met racistisch, klimaatontkennend praatje aanzetten op veiligheidsconferentie München

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft op de veiligheidsconferentie in München Europa opgeroepen zich aan te sluiten bij Trumps fascistische visie op een nieuwe wereldorde. Volgens Rubio hebben Europa en de VS dezelfde fouten gemaakt: buigen voor een "klimaatcultus" (oftewel het proberen te voorkomen van een catastrofale klimaatcrisis), het omarmen van "globalisering" (antisemitisch hondenfluitje) en "een wereld zonder grenzen". Hij eiste in een bizarre toespraak, hoewel minder bizar dan die van vicepresident JD Vance een jaar eerder, dat Europa stopt met wat hij ziet als "zwakte en schuldgevoelens".

Volgens Rubio moeten Europese staten een strikte grenscontrole zien als kern van nationale soevereiniteit en noemde de zogenaamde massa-migratie "een crisis die westerse samenlevingen transformeert en destabiliseert". Waarmee hij in andere woorden het nazistische omvolkingssprookje maar weer eens op tafel legde. Het weren van migranten is volgens Rubio, zelf kind van Cubaanse migranten, "een fundamentele plicht". De VS wil geen "beleefd beheer van het westerse verval", aldus de Trump-lakei.