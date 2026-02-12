Trump verklaart oorlog aan het klimaat en maakt regulering van fossiele uitstoot onmogelijk

Het Trump-regime donderdag de wetenschappelijke vaststelling dat broeikasgassen een gevaar vormen voor de volksgezondheid officieel ingetrokken. Dat meldt The New York Times . Trump, die herhaaldelijk liegt dat de klimaatcrisis een "hoax" is, noemde het afschaffen van deze zoheten "endangerment finding" uit 2009 "een van de grootste deregulerende acties in de Amerikaanse geschiedenis". Door deze maatregel verliest de federale overheid alle mogelijkheden om CO2, methaan en andere broeikasgassen te reguleren bij auto's, energiecentrales en olie- en gasbronnen.

Milieuorganisaties waarschuwen voor de dramatische gevolgen na deze beslissing van het regime. Volgens de Environmental Defense Fund kan de VS tot 2055 maar liefst 18 miljard ton extra uitstoot produceren: drie keer de huidige jaarlijkse uitstoot van het land. Dit terwijl de VS al een van 's werelds grootste uitstoters ter wereld is. De verhoogde uitstoot draagt niet alleen fors bij aan een verdere opwarming van de aarde, maar in eigen land volgens berekeningen ook tot 58.000 extra vroegtijdige sterfgevallen en 37 miljoen extra astma-aanvallen. Democratische gouverneurs, waaronder Gavin Newsom van Californië, hebben onmiddellijk aangekondigd de maatregel aan te vechten bij het Hooggerechtshof.