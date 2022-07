Vrouwenhaters VS krijgen hun zin: misbruikt meisje (10) krijgt geen abortus in Ohio

3 jul. 2022 - 18:20

Als je kijkt naar de cijfers in landen waar abortus verboden is, dan werkt het juist averechts: In landen waar abortus verboden is, worden ongeveer evenveel abortussen uitgevoerd als in landen waar het legaal is. Dit blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Guttmacher Instituut. Zij onderzochten het ‘abortuscijfer’ wereldwijd, dat is het jaarlijks aantal abortussen per duizend vrouwen van 15 tot 49. Wereldwijd ligt dat aantal op 39, in landen waar abortus legaal is tussen de 36 en 47 en waar het verboden is tussen 31 en 51. Als China en India niet worden meegerekend, worden er in landen waar abortus toegestaan is zelfs ruim minder abortussen gepleegd, 24 tot 30 per jaar per duizend vrouwen in de vruchtbare leeftijd. In Nederland ligt het abortuscijfer nog een stuk lager, hier is het 9." (bron: De Volkskrant)