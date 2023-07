Voormalige slavenhandelsstad Vlissingen wil dat slavernijmonument direct wordt verwijderd

Het slavernijmonument dat vorige week geplaatst werd in Vlissingen mag niet blijven staan. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de initiatiefnemers en de burgemeester. Dat laat een woordvoerster van die laatste dinsdag weten. Het monument werd zonder vergunning geplaatst, nadat de gemeente Vlissingen had besloten dat een gedenkteken aan het slavernijverleden van de stad niet nodig was.