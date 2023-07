Maker slavernijmonument Vlissingen bedreigd

De kunstenaar die het slavernijmonument in Vlissingen heeft gemaakt, Zeus Hoenderop, wordt bedreigd. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant . “Ik ben blijkbaar op lange tenen gaan staan omdat ik een statement wilde maken”, reageert Hoenderop tegenover de krant. Hij is vooralsnog niet van plan om aangifte te doen. “Maar dit moet niet verder gaan. Ze weten ook waar ik woon, en ik hoef zo'n gast niet voor mijn deur te hebben. Ik moet aan mijn gezin denken.”

Het kunstwerk werd eerder deze week geplaatst door betrokken burgers, nadat de gemeenteraad van Vlissingen tegen de komst van een monument had gestemd. Op zaterdag, de dag waarop werd herdacht dat Nederland de slavernij heeft afgeschaft, bleek het werk al te zijn beklad door racisten. “Ze vroegen er zelf om”, stond er onder meer in slecht Latijn .

Nadat Hoenderop een video had gemaakt van de bekladdingen, stroomden de negatieve reacties binnen. “Zo van ‘was het maar van hout geweest dan was het al in de fik gestoken’”, aldus de kunstenaar. “Iemand stuurde mij per mail: ‘Weet je wat ze met nuttige idioten zoals jou gaan doen nadat hun doel bereikt is? Ik wel.’”