Gemeente Vlissingen stemde tegen slavernijmonument, dus plaatsten burgers er zelf een

Niet het monument, wel een ondergepoepte slavenhandelaar Michiel de Ruyter

In Vlissingen is in de nacht van donderdag op vrijdag een monument ter herdenking van de slavernij geplaatst. Dat meldt ANP. Eerder had de gemeenteraad tegen een monument gestemd. Voorzitter van Keti Koti Zeeland Angélique Duijndam, die samen met kunstenaar Zeus Hoenderop het monument plaatste, spreekt van een burgerinitiatief. "Ik hoop dat ze het laten staan, omdat het gewoon hoort bij Vlissingen."

In 2021 werd in een motie opgeroepen tot onderzoek naar het slavernijverleden van Vlissingen. Ook werd er in gesproken over excuses en over een monument. Dat onderzoek kwam er en wees uit dat Vlissingen in de achttiende eeuw een grote rol speelde in de slavenhandel. "Er bleek uit dat tussen 1750 en 1782 Vlissingen in Europa de stad was die het meeste heeft verdiend aan de slavenhandel," zegt Duijndam.

Ook de excuses komen er. Op zaterdag 1 juli, Keti Koti, gemaakt door burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar. "Het onderzoek is gehonoreerd, de excuses zijn dit jaar gehonoreerd, dan honoreren wij zelf het monument", aldus Duijndam. Volgens de voorzitter van Keti Koti Zeeland stemde de raad eerder tegen een monument, omdat er al een staat in Middelburg. "Dat vonden ze voldoende."

Het nu geplaatste monument heeft een zilveren basis, met daarop een goudkleurige kom en er zit een ketting aan, omschrijft Duijndam, een verwijzing naar de scheepsketting die te horen was als schepen voor anker gingen. De kom is zwaar en wordt verzwaard door de ketting, maar het is draagbaar, zegt ze. "Er zit een zwaar verleden aan, maar het is draagbaar."