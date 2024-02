Von der Leyen buigt voor radicale boeren en trekt pesticidewet in

De Europese Commissie heeft dinsdag een voorstel ingetrokken om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2030 te halveren. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geeft daarmee toe aan de radicale boeren die vorige week nog grote vernielingen aanrichtten in Brussel. Von der Leyen noemt de pesticidewet een “symbool van polarisatie”, schrijft NRC .

“In reactie op de boerenprotesten schrapte de Commissie vorige week al een maatregel die bedoeld was om de biodiversiteit te verbeteren en overweegt ze importbeperkingen in te voeren op landbouwproducten uit Oekraïne. Het is zeer uitzonderlijk dat de Europese Commissie een wetsvoorstel terugtrekt.”