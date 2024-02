Boze Belgische boeren breken Brussel af

Donderdag hebben Belgische boze boeren Brussel bezet. In de vroege ochtend reden ruim duizend tractoren de Europese wijk in de stad in. In de stad staken de boeren afval in brand, werd er mest geloosd voor het Europees parlement, werd er met eieren gegooid en werd een standbeeld vernield. De boeren zijn in Brussel om te klagen over onder meer de vrijhandelsakkoorden, de in hun ogen te strenge Europese regels, te lage prijzen en administratieve rompslomp.