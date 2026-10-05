Volgende maand verkiezingen in Spanje, premier Sánchez wil meerderheid om wooncrisis aan te pakken

“Het is een grote gok, nu op rechts het radicaal-rechtse Vox gestaag groeit. De premier lijkt te hopen om met wonen – een klassiek links thema – weer een meerderheid te behalen en daarmee de vrijheid om de crisis werkelijk aan te kunnen pakken. “Spanje moet beslissen of het zich wil aansluiten bij de extreemrechtse golf die het land achteruit laat gaan, of dat het een bolwerk van sociale rechtvaardigheid wil blijven”, zei Sánchez maandagochtend in een live uitgezonden toespraak.”