Volgende maand verkiezingen in Spanje, premier Sánchez wil meerderheid om wooncrisis aan te pakken

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft maandagochtend bekendgemaakt dat de bevolking op 29 november naar de stembus mag voor vervroegde verkiezingen. Sánchez besloot de verkiezingen uit te schrijven nadat rechtse partijen vorige week zijn plannen torpedeerden om de wooncrisis op te lossen.
Dagblad Trouw schrijft:
“Het is een grote gok, nu op rechts het radicaal-rechtse Vox gestaag groeit. De premier lijkt te hopen om met wonen – een klassiek links thema – weer een meerderheid te behalen en daarmee de vrijheid om de crisis werkelijk aan te kunnen pakken. “Spanje moet beslissen of het zich wil aansluiten bij de extreemrechtse golf die het land achteruit laat gaan, of dat het een bolwerk van sociale rechtvaardigheid wil blijven”, zei Sánchez maandagochtend in een live uitgezonden toespraak.”
De maatregelen van Sánchez volgden op de protesten na de huisuitzetting van de hoogbejaarde Maricarmen. Zij kon de huur niet meer betalen van het huis waarin ze al 71 jaar woont. Haar woning kwam enkele jaren geleden in handen van een investeringsmaatschappij.
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