Rechtse meerderheid Spaans parlement blokkeert maatregelen om huurders te beschermen en roofkapitalisten te weren Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 172 keer bekeken • Bewaren

De rechtse meerderheid in het Spaanse parlement heeft de plannen van de premier Pedro Sánchez om huurders te beschermen en de greep van het roofkapitalisme op de woningmarkt te reguleren, verworpen. Die plannen werden dinsdag door Sánchez aangekondigd nadat tienduizenden Spanjaarden dagenlang de straat op gingen om te demonstreren tegen de wooncrisis. Bronnen rond de Spaanse regering zeggen nu dat Sánchez vroegtijdige verkiezingen overweegt, zodat zijn partij PSOE campagne kan voeren op woonbeleid.

De protesten ontstonden nadat de 87-jarige Maricarmen uit huis werd gezet, toen zij de huur niet meer kon opbrengen van het huis waar zij al 71 jaar woont. Sinds haar woning enkele jaren terug in handen is gekomen van een investeringsmaatschappij, is haar huur meer dan verdubbeld. Beelden van Maricarmen die door de politie op een brancard uit huis werd getild wakkerden een enorme woede aan onder de Spaanse bevolking. Na aanhoudend protest en Madrilenen die in het centrum van de hoofdstad een tentenkamp opsloegen, die er overigens nog altijd staat, mocht Maricarmen terug naar haar huis en kondigde Sánchez maatregelen aan.

Daarbij is de socialistische premier nu gestuit op een muur van rechtse onwil in het parlement. Dat wordt gedomineerd door de rechtsconservatieve Partido Popular (PP). Die partij leidt momenteel in de peilingen voor de verkiezingen van volgende zomer en wil naar verwacht gaan regeren met de extreemrechtse partij Vox. Beide partijen keren zich tegen het aanpakken van huisjesmelkers. Datzelfde geldt voor de Catalaanse nationalistische en separatistische partij Junts.

Sánchez had voor vrijdag aangedrongen op een hoofdelijke stemming over de maatregelen zodat individuele parlementariërs gedwongen werden kleur te bekennen over het woningbeleid. Voorafgaand aan de stemming marcheerden demonstranten richting het parlementsgebouw, waar zij werden opgewacht door zeker duizend politieagenten. De regio Madrid wordt bestuurd door de PP. Daarover schreef Joop eerder:

De Madrileense regiovoorzitter Isabel Díaz Ayuso ligt onder vuur omdat zij de uitzetting van Maricarmen bagatelliseerde door te zeggen dat ze "slechts één van de 25.500 jaarlijkse uitzettingen" is. Haar partij heeft ondertussen miljoenen aan belastinggeld besteed aan een peperduur penthouse als tijdelijk partijkantoor, wat extra brandstof is voor de woede van de demonstranten.

De grootste Spaanse huurdersvakbond heeft opgeroepen tot een algehele staking en zegt dat het groeiende tentenkamp in het hart van Madrid blijft staan, tot de eisen van de huurders zijn ingewilligd.

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