Vogels leggen minder eieren door klimaatcrisis

Mo.be vat het onderzoek samen : “De resultaten tonen aan dat de broedproductiviteit afneemt wanneer de lente te vroeg komt of wanneer het broeden plaatsvindt buiten de optimale timing ten opzichte van het verschijnen van de eerste groene planten. Enkele niet-trekvogelsoorten konden zich aanpassen aan de vroege lentes, maar de meeste soorten hadden daar veel moeite mee. Vooral voor trekvogels is de kortere tijd tussen de aankomst op de broedplaatsen en het broeden zelf een probleem.” Vogels die vroeger in het jaar worden geboren, hebben bovendien een grotere kans om van de honger om te komen .

Afgelopen maandag was de warmste dag op aarde ooit gemeten. Het vorige record dateerde van 2016. NRC schrijft: “Verschillende plekken op de wereld worden geteisterd door verzengende temperaturen. In Noord-Afrika werd het zo’n vijftig graden Celsius. In China was een hittegolf en werd het op sommige plekken warmer dan 35 graden Celsius. Ook in Mexico en in de VS is het al lang heet.”