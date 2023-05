Intensieve landbouw grootste oorzaak voor massaal verdwijnen vogels

Boeren gaan er graag prat op dat ze voor de natuur zorgen maar dat geldt zeker niet voor boeren die intensieve landbouw plegen met gebruik van grote hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deze vorm van landbouw wordt door Nederlandse boeren het meest toegepast en betekent dat het land onleefbaar wordt gemaakt voor veel vogelsoorten. Het is dan ook de belangrijkste oorzaak voor de enorme terugval in de vogelstand. In de afgelopen 40 jaar is het aantal vogels in Europa met meer dan een half miljard afgenomen. Dat is vrijwel exact vast te stellen omdat vogels al decennia geteld worden door vrijwilligers. Daardoor is ook duidelijk in welke gebieden de vogels verdwijnen, schrijft The Guardian.