VN zet Rusland uit Mensenrechtenraad

Rusland is door de Verenigde Naties geschorst als lid van de Mensenrechtenraad. Daar werd donderdagmiddag over gestemd. 93 landen stemden voor, 24 tegen en nog eens 58 onthielden zich van stemming. Volgens de VN-resolutie die de schorsing mogelijk maakt, kan dat gebeuren wanneer “een lid van de Raad zich schuldig maakt aan grove en systematische schendingen van mensenrechten”.

Om Rusland uit de Raad te zetten, was het nodig dat twee derde van de Algemene Vergadering voor zou stemmen. “Rusland mag geen machtspositie bekleden binnen een orgaan dat tot doel heeft – dat expliciet tot doel heeft – het naleven van de mensenrechten te bevorderen. Dat is niet alleen het toppunt van hypocrisie, het is gevaarlijk,’ aldus de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield.

De Russische VN-ambassadeur probeerde voorafgaand aan de stemming de VN nog te bewegen vooral tegen te stemmen. Volgens hem zou het schorsen van Rusland “een gevaarlijk precedent” scheppen. Hij beschuldigde Oekraïne, dat had gevraagd om de schorsing, van “extreem theatrale toneelstukjes” en hebben de beschuldigingen in de resolutie “niets te maken met de werkelijke situatie op de grond”.

Naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurt, komen er steeds meer bewijzen boven water dat Rusland zich op grote schaal schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. In de omgeving van Kyiv zijn meerdere dorpen waarbij de Russische troepen burgers massaal hebben geëxecuteerd, sommigen met de handen op de rug gebonden. Ook worden op grote schaal ziekenhuizen gebombardeerd. De zuidelijke stad Marioepol is grotendeels verwoest na onophoudelijke beschietingen. Zeker 130.000 burgers zitten er in de val met een ernstig tekort aan voedsel en water, omdat het Russische leger niet toestaat dat zij worden geëvacueerd.