Rusland bombardeerde al zeker zeventig ziekenhuizen in Oekraïne Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 314 keer bekeken • bewaren

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft het Russische leger tientallen ziekenhuizen gebombardeerd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De teller staat inmiddels op 70, maar daar komen dagelijks getroffen ziekenhuizen bij. De WHO sluit uit dat het om ongelukken gaat.

Vanwege het grote aantal gebombardeerde klinieken en dat dit vaak meermaals op een dag gebeurt, zegt de WHO dat de aanvallen opzettelijk zijn. De NOS meldt dat de WHO de exacte locaties van veel ziekenhuizen niet prijsgeeft om zijn bronnen en de overlevenden te beschermen tegen Russische vergelding. Zeker zeventien getroffen ziekenhuizen zijn wel bekend, die bevinden zich vrijwel allemaal in het oosten en zuiden van Oekraïne. "Aanvallen op de gezondheidszorg schenden het internationaal recht, brengen mensen in gevaar en beroven hen van hoognodige medische zorg", zegt de WHO. "De aanvallen moeten stoppen. Ziekenhuizen en zorgpersoneel mogen nooit een doelwit zijn."

In het zuiden van Oekraïne zijn ook dinsdagnacht en woensdagochtend de bombardementen op havenstad Marioepol in alle hevigheid doorgegaan. De Britse overheid heeft laten weten dat de ruim 130.000 achtergebleven burgers inmiddels nauwelijks nog toegang hebben tot water, medicijnen of communicatiemiddelen. Dat zou met opzet gebeuren. Door humanitaire hulp te blokkeren, zou Rusland Oekraïne tot overgave willen dwingen.

Oorlogsmisdaden

Ondertussen komen er meer berichten binnen over Russische oorlogsmisdaden in de heroverde gebieden rond Kyiv. Nieuwsuur laat weten dat in het dorp Stary Bykiv, ten oosten van de hoofdstad, meerdere burgers op wrede wijzen zijn vermoord door Russische militairen. "Dit waren gewoon vreedzame mensen die nergens bij betrokken waren. Het was gewoon willekeur,” laat een inwoner weten. Eerder deze week zei de Oekraïense overheid al dat de massamoord op burgers in Boetsja “slechts het topje van de ijsberg” zou blijken.