Opnames: massamoord Boetsja is onderdeel van het Russische plan

Martin van der Linde

7 apr. 2022 - 13:37

Ik zag opnamen van een man die met zijn armen omhoog uit de auto stapte en werd neergeschoten. Zijn zoon van zes werd daarna uit de auto gehaald en afgevoerd. Het verbaast me niets dat de Russen deze terreur uitoefenen. Of het tactiek is weet ik niet. Het wordt gelegitimeerd door het achterliggende idee dat Oekraïners Untermenschen zijn. Een ondersoort in de Russische wereldorde. Hoe sterk de verschillen tussen nazi's en communisten ook waren, in hun onderdrukking deden ze niets voor elkaar onder. In het Poetinisme zien we de versmelting van die twee ideologieën.

