VN-chef: door klimaatcrisis stevenen we af op collectieve zelfmoord

18 jul. 2022 - 16:53

Dat klimaatverandering grote gevolgen gaan hebben, zeker voor de jongere generaties en nu met een hittegolf voor de ouderen mag duidelijk zijn. Menig (extreem) rechtse stemmer zoal het nog ontkennen of bagatelliseren. We bungelen bijna onderaan qua transitie. Niet de eerste dus maar eerder laatste. Men wil niet veranderen, men kan het niet accepteren of men wil het niet omdat men dan het ongelijk moeten toegeven. Het gaat geld kosten, maar het kan zeker wat opleveren. Hoe langer men wacht hoe groter stappen men moet nemen. Men kijkt niet wat men bespaart op de levensduur maar wat de investering is. Alleen populisten proberen er via de onderbuik nog wat zieltjes te winnen. Wetende dat de realiteit anders ligt of dat men betaalt krijgt door de bedrijfstak of andere organisaties - overheden die er financieel belang bij heeft. En dan zitten we hier nog in Noord-Europa aan zee. Inmiddels zijn er in Spanje en Portugal al meer dan 1000 overlijdens (oversterfte door hitte). Door korte termijnbeleid en winstbejag (de VOC-mentaliteit) werd er vooral gedacht aan de investeerders – beleggers. Winstmaximalisatie. De gevolgen zijn voor later. Het is als een belegger die in futures handelt. We kopen nu alvast in wat veel later, zelfs jaren tegenwoordig nog geproduceerd moet worden. Met oogsten kan dat wel een tegen gaan vallen. Leven op de pof we in het “westen”. In de hoop dat we nu verkopen genoeg is voor later om de nieuwe aankopen te betalen.