Europa kookt en rookt

De hitte slaat ongekend hard toe in Europa. In het zuiden naderen de temperaturen de 50 graden, hier in Nederland schiet de thermometer dinsdag ver richting de 40 graden. Dat gaat gepaard met veel leed en grote verwoestingen. In Spanje heeft de hitte al aan 360 mensen het leven gekost, blijkt uit gegevens van het Spaanse gezondheidsinstituut Carlos III. Alleen al op zaterdag overleden 123 mensen als gevolg van de hitte.

De gevolgen beperken zich niet tot het zuiden van het continent. In Groot-Brittannië wordt voor het eerst in de geschiedenis Code Rood van kracht vanwege de hitte. Reizen met trein of metro wordt afgeraden. Ook in andere landen waarschuwen autoriteiten voor de gevaren. Zware fysieke activiteiten moeten vermeden worden, overdag moeten burgers zoveel mogelijk binnen blijven, er moet gezorgd worden voor voldoende drinken en kwetsbare personen moeten extra in de gaten gehouden worden. In Nederland wordt het Nationaal Hitteplan van kracht. Automobilisten wordt aangeraden flesjes water mee te nemen en een paraplu om zich in geval van het uitvallen van de auto te beschermen tegen de zon. Reddingsdiensten staan paraat om zo snel mogelijk hulp te bieden bij pech. Op de snelweg kan de temperatuur oplopen tot 50 graden.

Met de hitte grijpt ook het vuur steeds feller om zich heen. Bij Bordeaux is al meer dan 10.000 hectare bos ten prooi gevallen aan de vuurzee en het vuur is nog steeds niet onder controle. Meer dan duizend mensen zijn geëvacueerd.

Bij Malaga zijn duizenden vakantiegangers op de vlucht geslagen voor het vuur. De NOS beschrijft de lotgevallen van Nederlandse vakantiegangers.

De Zwijndrechtse Suzanne de Veth (44), twee weken met haar man en kinderen op vakantie in Benalmadena, vlakbij Málaga, ziet de hele dag de blusvliegtuigen overkomen. "Daar komt er weer een, as we speak", zegt ze vanaf haar balkon. "Ze halen water uit zee en vliegen dan hieroverheen naar de brand." Zelf hebben ze geluk, vertelt De Veth. De wind waait vanaf zee landinwaarts en er loopt nog een snelweg tussen hun verblijf en de bosbranden een paar kilometer verderop, dus evacueren hoeft niet. "Donderdag was het even onzeker. We waren in de stad en mijn man belde dat er een brand was. Toen zijn we wel snel naar huis gegaan en hebben we de kinderen een rugzakje laten inpakken met de meest essentiële dingen, want je weet niks, je weet niet hoe ver het is, we zagen de rook boven de bergen uitkomen."

In Spanje heeft de hittegolf sinds zondag zelfs al 360 mensenlevens geëist. Dat schrijft de krant La Vanguardia op basis van informatie van het Spaanse gezondheidsinstituut Carlos III. Gisteren steeg het kwik hier en daar tot boven de 45 graden en bezweken op één dag tijd 123 mensen aan de warmte.

De autoriteiten raden de bevolking aan genoeg te drinken, fysiek zware activiteiten zo veel mogelijk uit te stellen en overdag vooral binnen te blijven. In Malaga zijn 3.000 mensen geëvacueerd uit hun vakantieverblijven omdat een grote bosbrand steeds dichterbij komt. In Portugal strijden honderden brandweerlieden tegen het vuur dat zich niet laat bedwingen. Personeelstekort speelt de bestrijding steeds meer parten. Al meer dan 40.000 hectare bos is verbrand. Aan de overzijde van de straat van Girbraltar, in Marokko, zijn ook grote branden.