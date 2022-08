Vluchtelingenwerk sleept staat voor de rechter om humane asielopvang af te dwingen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Vluchtelingenwerk Nederland spant een kort geding aan tegen de staat. De hulporganisatie wil afdwingen dat Nederland in elk geval aan de minimale eisen van een humane asielopvang voldoet. Dat meldt de NOS. Eerder had Vluchtelingenwerk het Rijk al ultimatum gesteld, maar sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd.

De NOS schrijft:

"De basale voorwaarden, zoals fatsoenlijk eten, douches en een ruimte om je in terug te trekken, worden al maanden met de voeten getreden. Daarom is er geen andere optie dan naar de rechter stappen", zei woordvoerder Martijn van der Linden in het NOS Radio 1 Journaal.

Eind vorige week ontdekte NRC dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ‘op instorten’ staat. Als gevolg van barre omstandigheden in asielzoekerscentra en de daaruit voortkomende hoge werkdruk, ligt het ziekteverzuim bij het COA ver boven het landelijk gemiddelde. Ook kunnen zo’n duizend vacatures niet worden ingevuld.

Vluchtelingenwerk Nederland laat weten dat de huidige crisis niet uit de lucht is komen vallen. De kabinetten-Rutte hebben jarenlang structureel te weinig geld geïnvesteerd in een fatsoenlijke opvang: ‘Het is een treinramp die langzaam op ons afkwam. Dit is geen vluchtelingencrisis, maar een opvangcrisis.’

Ook zegt de organisatie dat het vinden van 50.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen nauwelijks een probleem bleek. Dat asielzoekers uit andere landen geweerd worden is dus doelbewust beleid. Vorige week tikte ook het College voor de Rechten van de Mens Nederland daarom al op de vingers. Die oordeelde dat de voorkeursbehandeling voor Oekraïners in strijd is met de wet.